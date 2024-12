Deze naam mogen we ook schrappen als opvolger voor Tedesco: "Al genoeg mee geleden"

Hoe zit het met het lot van Domenico Tedesco? Dat zal wellicht pas ergens midden januari duidelijk worden.

Vincent Mannaert heeft de taak om de positie van bondscoach Domenico Tedesco te evalueren. Er wordt aangenomen dat de Duitser zal moeten vertrekken.

Er circuleerden al heel wat namen om Tedesco op te volgen. De laatste piste die het meest van al genoemd wordt is Mark van Bommel, de ex-coach van Royal Antwerp FC.

Vanavond was Radja Nainggolan te gast in een videocall bij de Tafel van Gert. Hij kreeg er excuses van Barbara Sarafian die in de Slimste Mens ter Wereld had gezegd dat Radja verslaafd was aan drugs.

Gert Verhulst polste ook of hij al een nieuwe ploeg had. “Ik heb nog geen nieuwe club gevonden. Ik ben nog steeds thuis aan het afwachten, maar als er niets komt, dan stop ik, hé”, klonk het.

Verhulst vroeg Nainggolan ook of hij interesse had om bondscoach te worden en Tedesco op te volgen, maar daar moest hij niet lang over nadenken. “Nee, daar heb ik al genoeg mee geleden”, was het gevatte antwoord.