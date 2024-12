Fellaini over Rode Duivels en... zijn grote clubliefde: "Dan moet Standard wel eerst een job voor me vinden"

Marouane Fellaini is volgende maand één jaar profvoetballer af. De voormalige Rode Duivel bleef het voorbije jaar bewust uit de schijnwerpers. Al denkt hij er ondertussen aan om opnieuw in de voetbalwereld te stappen.

"Ik ben na mijn voetbalpensioen bewust even weggebleven uit de schijnwerpers", valt Marouane Fellaini met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. "Ik wilde tijd nemen voor mezelf én voor mijn familie. Ik heb mijn hele leven al in het wereldje rondgelopen. Het was tijd om even te genieten."

Big Fella sluit niet uit dat hij binnenkort opnieuw in de voetbalwereld zal opduiken. "Ik heb geïnvesteerd in Royal Francs Borains, maar laat de dagelijkse werking van de club aan me voorbij gaan. Ik wil op een dag misschien aan om terug te keren. Als coach? Dan moet ik eerst de nodige diploma's halen, hé."

"Al blijf ik het voetbal volgen", gaat Fellaini verder. "Standard ligt me nog steeds nauw aan het hart. Alles is voor mij begonnen op Sclessin. Ook met de fans heb ik nog steeds een héél goede connectie. Of ik er terug aan de slag zou willen gaan? We zullen zien, hé. Al moeten ze dan eerst wel nog een gepaste job voor me vinden." (lacht)

Hoe kijkt Marouane Fellaini naar de nieuwe lichting Rode Duivels?

Niet alleen De Rouches, maar ook de prestaties van de nationale ploeg blijft de 87-voudig Rode Duivel op de voet volgen. "Het kost nu eenmaal tijd om een nieuwe ploeg te bouwen. Die jonge gasten zijn alleszins veelbelovend. Dat er geen Fellaini's meer tussen lopen? Ah, dat komt wel goed." (knipoogt)