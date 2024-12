CEO van Union SG spreekt klare taal na waardedaling van televisiecontract met DAZN

Vandaag besloot de Pro League dat DAZN de rechtenhouder blijft. Ze betalen daarvoor om en bij de 84 miljoen euro per seizoen.

84 miljoen euro betaalt DAZN de komende jaren voor de rechten op de beelden van de Pro League. Dat is een pak minder dan de 103 miljoen euro van de laatste jaren. “We hadden graag een stijging gehad maar we begrijpen dat de toestand van de markt dat niet toelaat”, aldus CEO Philippe Bormans van Union SG in een eerste reactie.

Met enkele bonussen is een prijs van 93 miljoen euro mogelijk, maar het is toch een pak minder. “Er zit inderdaad verlies op, maar de markt liet niet meer toe. Tegelijk laat het contract wel ruimte om samen te groeien, door te blijven een goed product te creëren. Dat moeten we onderstrepen.”

Dat er stabiliteit en zekerheid is, is voor de clubs veel belangrijker. “Die twee woorden zijn voor iedere club belangrijk. Inkomsten op lange termijn, zoals tv-rechten, zijn cruciaal. Daarover hebben we vandaag zekerheid gekregen.”

Al wordt er ook gedacht aan een ander competitieformat. “Dat staat helemaal los van het televisiecontract. Vorige zomer is duidelijk geworden dat veel clubs niet tevreden zijn met het huidige format, toen hebben we geen consensus gevonden over wat het dan wel moest zijn.”

Ook daarop zijn de codewoorden van toepassing. “We moeten daar wat mij betreft naar stabiliteit gaan. Als je een goed product wilt is het belangrijk, ook voor de rechtenhouder, dat we zekerheid leveren wat betreft het format.”