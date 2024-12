Jonas De Roeck laat zich uit over transfermercato en geeft heel duidelijk welke versterking hij wil

Royal Antwerp FC heeft er een paar moeilijke weken opzitten. En dus is het alle hens aan dek voor Jonas De Roeck en zijn troepen. Het kalenderjaar op een positieve manier afsluiten? Dat is stap 1 voor The Great Old.

Tegen Dender wil Jonas De Roeck zichzelf een mooi verjaardagscadeau schenken. De oefenmeester van Royal Antwerp is vrijdag 45 jaar geworden en dus had hij alvast iets te vieren op zijn persconferentie.

Verjaardagscadeau dit weekend?

“Deze twee afspraken worden belangrijk om de voeling met de top zes te behouden… én erin te blijven. We willen met een goed gevoel 2025 induiken", is coach Jonas De Roeck duidelijk in Gazet van Antwerpen.

En dus moeten er tegen Dender en liefst ook tegen Genk punten gepakt worden. “Ik ben ervan overtuigd dat we hieruit geraken, door jongens de juiste aanwijzingen te geven en niet te beginnen panikeren."

Antwerp weet wat het wil

"Dit is een goed moment om tegen Dender, die sterk is op stilstaande fases, vertrouwen te tanken", is de coach duidelijk. Ondertussen staat er ook bijna een wintermercato op de kalender. En daarin wil De Roeck graag versterkingen.

“Indien Jean Butez vertrekt, dan komt er een nieuw profiel. Voor het overige is een spits een logische piste die we onderzoeken. Maar als niet alle factoren juist zitten, doen we het niet. Indien alle vakjes aangevinkt zijn en er is een mogelijkheid om de groep te versterken, dan gaan we dat zeker trachten te doen. Da’s duidelijk. We weten wat we willen.”