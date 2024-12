🎥 Zoiets zie je normaal enkel Courtois doen: de geweldige redding van Matz Sels in de Premier League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nottingham Forest heeft met 0-2 gewonnen van Brentford, waardoor het team naar de top-3 doorschoof. Matz Sels heeft opnieuw uitgeblonken tijdens de wedstrijd, met een aantal geweldige reddingen.

Wat een seizoen is Nottingham aan het spelen! De ploeg van Nuno Espirito Santo behaalde hun derde opeenvolgende overwinning in de Premier League, deze keer tegen Brentford met 0-2.

Ola Aina opende de score vlak voor de rust, Anthony Elanga verdubbelde vervolgens de voorsprong aan het begin van de tweede helft. Maar het was nog niet helemaal gedaan.

Sels op zijn qui-vive

Brentford drong aan en leek de score te verkleinen om de spanning terug te brengen 20 minuten voor het einde. Op een lange voorzet aan de tweede paal, speelde Bryan Mbeumo perfect terug naar Kristoffer Ajer in het strafschopgebied.

De Noor nam de bal van dichtbij over, zonder te aarzelen. Maar Matz Sels maakte indruk met een verbazingwekkende reflex op zijn doellijn. De Belgische doelman staat duidelijk op niveau in het team, dat bovenaan meedoet in de Premier League.

De voormalige doelman van KAA Gent en Anderlecht benadrukt regelmatig dat, zelfs ondanks het feit dat Koen Casteels nooit teleurstelde bij de Rode Duivels, hij ook argumenten heeft om onze nummer één doelman te worden.