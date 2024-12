Glen De Boeck snoeihard voor JPL-club: "Ik begrijp echt niet waar ze mee bezig zijn, de situatie is daar onhoudbaar"

KV Kortrijk heeft het dit seizoen opnieuw enorm lastig. Vorig seizoen kwam Freyr Alexandersson redding brengen, maar die is ondertussen ontslagen.

KV Kortrijk staat op een gedeelde voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. De club zal opnieuw tegen de degradatie moeten vechten. Vorig seizoen kropen ze nog door het oog van de naald door de barragewedstrijden te winnen van Lommel.

Freyr Alexandersson werd onlangs ontslagen, terwijl Yves Vanderhaeghe nog geen 24 uur later werd aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Glen De Boeck snapt er niets meer van.

"Ik begrijp echt niet waar ze mee bezig zijn", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Die situatie daar is onhoudbaar. Yves Vanderhaeghe is daar nu voor de derde keer trainer. Ik wens hem het allerbeste, maar waarom hebben ze hem dan de vorige keer ontslagen?"

"Ze hadden mij een blanco cheque mogen geven. Ik had het nooit gedaan. Het is er veel te moeilijk werken. Ik was graag in die club. Maar ja, als je in conflict komt met het management over banale zaken…"

"Vandaag krijg ik gelijk, maar op dat moment werd ik gewoon aan de deur gezet. Ik heb nog veel contact met mensen intern en die problematiek is nog altijd niet opgelost", besluit hij.