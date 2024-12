🎥 Charles De Ketelaere is andermaal de held van Atalanta met twee prachtige goals

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charles De Ketelaere is aan een ongezien goed seizoen bezig bij Atalanta Bergamo. Met twee doelpunten tegen Empoli heeft hij zijn team opnieuw aan een overwinning geholpen. Atalanta wordt zo opnieuw leider in de Serie A.

Het Napoli van Romelu Lukaku & co had op zaterdag de leiderspositie even overgenomen van Atalanta Bergamo, maar bij een overwinning tegen Empoli kon Atalanta opnieuw overnemen.

En dat zou na een spektakelduel ook gaan lukken. Colombo had de bezoekers na een kwartier voetballen echter al op voorsprong gebracht, maar dankzij De Ketelaere konden we ogenschijnlijk met een gelijke stand de kleedkamers in.

Tot Lookman vlak voor de koffie nog voor de 2-1 zorgde. Atalanta op rozen, maar na de pauze konden ze niet kapitaliseren. Integendeel: na een strafschop kon Esposito nog voor het uur opnieuw gelijkmaken.

Twee belangrijke doelpunten

En dus was het wachten tot er iemand het verschil zou maken. Het zou uiteindelijk alweer Charles De Ketelaere blijken. Hij kon vijf minuten voor tijd de winning goal maken op aangeven van Pasalic.

Voor de Rode Duivel waren het doelpunten vier en vijf in de Serie A dit seizoen. Alles samen staat hij al op tien goals en negen assists. Zijn team staat opnieuw aan de leiding in de Serie A en mag op die manier gaan dromen van de titel stilaan, al blijft het heel erg nipt in de stand.