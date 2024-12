Bij Union hebben ze allemaal dezelfde reactie na het gelijkspel tegen Club Brugge (en waarschijnlijk is het niet wat u verwacht)

De spelers en de coach van Union waren bijzonder eensgezind na de match. Iedereen zei ongeveer hetzelfde. En het was niet dat ze jammerden om het puntenverlies, maar ze gaven wel toe dat Club Brugge dat punt gewoon verdiende.

"Er zijn meerdere emoties", zei Pocognoli. "We speelden een heel goede eerste helft waarin beide ploegen tactisch sterk stonden. Club bracht Mechele in het midden om een overtal te creëren, en daar hadden we het soms lastig mee", legde Pocognoli uit.

Hoewel Union in de tweede helft opnieuw kansen kreeg, bleef de coach realistisch over het resultaat. "Uiteraard zijn we ontgoocheld met een punt, maar Brugge speelde een correcte wedstrijd op verplaatsing. Hun eerste goal viel te snel na onze tweede, terwijl we nog in de euforie zaten. Dat is een les voor ons."

De coach benadrukte ook de rol van Club-doelman Simon Mignolet in het resultaat. "We hadden kunnen scoren in de tweede helft, maar Simon hield ons tegen met enkele cruciale reddingen. Uiteindelijk is het een verdiend gelijkspel, al voelt het zwaar om te slikken."

Over de spitsen van Union bleef Pocognoli geduldig en positief. "Het is een kwestie van tijd en vertrouwen in hun kwaliteiten. We hebben enkele van onze beste spelers van vorig jaar verloren, en dat klikt niet meteen. Maar ik geloofde erin dat ze hun draai gingen vinden."

Union blijft na het gelijkspel in de subtop meedraaien, maar volgens Pocognoli is er nog werk aan de winkel om topploegen te verslaan. "Het zit in kleine details, en daar blijven we aan werken. Maar we hebben al in veel topmatchen laten zien dat we kunnen concurreren."