Club Brugge had wel héél opvallend plan, Nicky Hayen geeft meer uitleg: "Hij heeft dat heel goed gedaan"

Na een kwartiertje begon het te dagen. Club Brugge-trainer had een apart plannetje opgesteld om Union uit verband te spelen. Hij had een week gehad om iets uit te dokteren en kwam uit bij... Brandon Mechele.

We zagen Mechele slag om slinger naar het middenveld schuiven als er opgebouwd moest worden. Vreemd? Nee, er zat een doordacht plan achter, want Nicky Hayen wou de hoge pressing van Union omzeilen. Zo werd hij even Brandon 'Beckenbauer'.

"Daar is deze week inderdaad op getraind", gaf Hayen aan na de match. "We hebben dat in de heenmatch ook gedaan. Omdat de spits dan moet inzakken en iemand uit het middenveld moet uitstappen omdat er geen druk op Brandon werd gezet achteraan. Dan ligt er ruimte elders."

We mogen zeker niet ongelukkig zijn met dat punt

Een plan dat werkte, maar ook zijn limieten had, want Union hield het achteraan heel goed gesloten."De eerste helft was gecontroleerd, met twee ploegen die elkaar wat afwachtend aftastten en de ruimtes goed dicht hielden. We kregen een paar kansjes in de omschakeling, maar ons spel was te traag. Dat doelpunt vlak voor rust was echt te vermijden.”

In de tweede helft probeerde Club het tempo op te voeren. “Dat lukte niet echt veel beter, en dan krijg je die tweede goal tegen. Vanaf dat moment wordt het moeilijker. We hebben ons aangepast met offensieve wissels, en na die twee goals werd het een heel open wedstrijd.”

Hayen prees zijn doelman Simon Mignolet, die met enkele cruciale reddingen Club Brugge in de wedstrijd hield. “We hadden een heel goeie Simon nodig om overeind te blijven. Uiteindelijk mogen we zeker niet ongelukkig zijn met dat punt.”