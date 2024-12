"Eigenlijk haat ik hem": iedereen vol lof voor Hans Vanaken van Club Brugge

Hans Vanaken maakt al jaren de dienst uit op het middenveld van Club Brugge. En dat doet hij heel goed. Hier en daar gaan stemmen op om hem meer kansen te geven bij de Rode Duivels, al is niet iedereen het daarover eens - bondscoach Tedesco op kop.

Bij de 'Gouden Generatie' was Hans Vanaken er soms wél bij voor de Rode Duivels. "En verschillende Rode Duivels waren toen lovend over hem", aldus Sam Kerkhofs daarover in 90 Minutes.

Iedereen lovend voor Hans Vanaken

Waarop Filip Joos meteen riposteerde: "Hij kon ook goed kaarten natuurlijk." Waarover ze net minder lovend waren, omdat Vanaken inderdaad veel van de spelletjes won bij de Rode Duivels.

"Die pass tegen Sporting Portugal ... Prachtig. Hij heeft alles als een foto in zijn hoofd, het is echt groots wat hij laat zien", aldus nog Joos. En dus is het de vraag waarom hij niet meer kansen krijgt in de huidige generatie van Belgen.

Periscoop

Zeker aangezien de laatste vijf wedstrijden niet werd gewonnen. "Hij is constant aan het kijken, een periscoop dat aan het ronddraaien is op een veld."

Volgens Sam Kerkhofs is het duidelijk: "Mensen die twijfelen moeten eens live gaan kijken. Eigenlijk haat ik hem, want het is niet leuk als niet-fan van Club Brugge hoe goed hij is en hoe makkelijk hij het er uit laat zien."