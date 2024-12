Geen twijfel mogelijk wie de 'Man van de Match' was! Al had het ook fout kunnen aflopen voor Simon Mignolet: "Gelukkig miste ik dat"

Simon Mignolet is op zijn 36ste nog steeds dé man bij Club Brugge. Als het fout lijkt te gaan lopen, redt de ervaren doelman de meubelen voor zijn ploeg. Tegen Union was dat zelfs met twee héél straffe reddingen.

Een gemaakte goal, zo dacht je in de eerste helft toen Franjo Ivanovic uithaalde. Maar dat was buiten Mignolet gerekend, die er nog een hand tussen stak en het leer tegen de paal duwde.

"Eigenlijk was de situatie een beetje verloren, maar je mag nooit opgeven", lachte hij achteraf. "Gelukkig kon ik mijn hand er nog tegen zetten. En nog belangrijker: ik miste de paal net met mijn hoofd, want ik was er bijna vol tegen gevlogen."

Mignolet zou zijn straf nummertje in minuut 95, net voor affluiten, nog eens over doen. Burgess leek te gaan scoren, maar de bal leek alsnog in doel te gaan. "De bal kwam net langs de lat naar beneden", vertelde Hans Vanaken, die de situatie op de lijn nog moest redden. "Ik moest hem recht omhoog knallen, waarna Simon hem makkelijk kon plukken.”

De reddingen van Mignolet leverden Club uiteindelijk een punt op, al baalde de doelman van de tegengoals. “Het is zuur dat we op die manier de drie punten verliezen", gaf hij toe. “Maar ik ben blij dat mijn reddingen nog een punt hebben opgeleverd. Als ploeg hebben we goed geantwoord en blijven we ongeslagen. Dat is ook belangrijk."

Mignolet wil zo lang mogelijk spelen, zolang zijn lichaam het topniveau aankan. Wel, hij bevestigde nog maar eens dat hij absoluut nog niet versleten is.