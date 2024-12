Horroravond voor Stijn Stijnen tegen hekkensluiter

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Patro Eisden heeft de kans laten liggen om over RWDM naar de derde plaats te springen in de Challenger Pro League. Op die manier wordt de kloof met leider Zulte Waregem ook opnieuw wat groter. Een teleurstelling voor Stijn Stijnen dus ook.

Stijn Stijnen wilde in eigen huis de volle buit pakken tegen Seraing, de hekkensluiter in de Challenger Pro League. Na vijf minuten kwam zijn team ook al op voorsprong via Borry en zo leek er geen vuiltje aan de lucht.

Sterke overwinning van Seraing

Maar de Luikenaars van Mbaye Leye wisten daarna de rug meer dan te rechten. Tshibuabua maakte er net voor rust 1-1 van, meteen na de koffie werd het via Faye al meteen 1-2.

Een strafschop van Fall deed de boeken helemaal dicht, ook al kwam Patro Eisden dankzij Dansoko tien minuten voor tijd wel nog even terug in de wedstrijd. Verder dan de 2-3 kwam Patro Eisden echter niet meer.

Gemiste kans voor Patro Eisden

Daardoor blijven ze in de stand hangen op 27 punten. Dat is er eentje minder dan RWDM, maar ondertussen toch al zes minder dan La Louvière op een rechtstreekse promotieplaats en zelfs al tien op Zulte Waregem.

Seraing van zijn kant doet een prima zaak en komt weg van de laatste plaats door de overwinning in Limburg. Beide teams kunnen zich nu gaan voorbereiden op wat na Nieuwjaar gaat gebeuren.