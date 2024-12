Carl Hoefkens onthult twee namen van jeugdspelers die ook nog zullen doorbreken bij Club Brugge: "Uren mee doorgebracht"

De voormalige trainer van Club Brugge, Carl Hoefkens, beleeft een seizoen waarin hij eindelijk stabiliteit ervaart. In tegenstelling tot zijn vorige twee clubs, waar hij aan het begin van de winterstop werd ontslagen, hoeft hij zich nu geen zorgen te maken over zijn toekomst.

Bij Club Brugge werd Hoefkens op 28 december ontslagen en bij Standard op oudjaar. "Dat waren bizarre momenten, vooral dat laatste was te gek voor woorden. Ik ben zeker niet rancuneus, tussen Vincent Mannaert en mij is er nog altijd veel respect", zegt Hoefkens in GvA.

Bij NAC hoeft hij daar alvast niet voor te vrezen na de resultaten die hij al neerzette. In Nederland heeft Hoefkens het gevoel dat de cultuur anders is, vooral wanneer het aankomt op de geduldige benadering van clubs.

"In Nederland hebben ze sowieso meer geduld dan in België, waar die play-downs met vier het trainerskerkhof nog groter hebben gemaakt. Zelfs als je achtste staat en grote voorsprong hebt op de voorlaatste, speel je nog met het mes op de keel. Onbegrijpelijk."

De fans van NAC zijn echter bezorgd dat Hoefkens zelf zou kunnen vertrekken naar een grotere club. Hij stelt hen echter gerust. "Dat gaat op dit moment niet gebeuren. Ik wil het seizoen afmaken, want ik voel me top hier, ik zit bij een superclub", zegt Hoefkens vastberaden.

Nieuwe generatie bij Club

Hoefkens heeft nog steeds een nauwe band met zijn oude club, Club Brugge, en volgt hun prestaties in Europa op de voet. Hij is trots op de ontwikkeling die hij daar heeft kunnen ondersteunen, vooral wat betreft het inbrengen van jonge talenten.

"Het doet me heel veel plezier dat het project dat we ooit opgestart hebben, zijn vruchten heeft afgeworpen. De Cuyper, Seys, Talbi… met al die mannen heb ik uren op het veld doorgebracht", vertelt hij. "De generatie die eraan komt, met Kaye Furo en Jessi Da Silva, heb ik ook nog intensief begeleid, en ik ben er zeker van dat daar ook jongens van zullen doorbreken."