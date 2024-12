'Dit is de duidelijke reden waarom Pocognoli de beslissing heeft genomen om Lapoussin uit de kern van Union te zetten'

Loïc Lapoussin heeft het deze keer helemaal verkorven bij Sébastien Pocognoli. De coach van Union SG zette de middenvelder uit de wedstrijdkern voor de topper tegen Club Brugge. Ondertussen kennen we de reden.

Het was vruchteloos zoeken naar Loïc Lapoussin op het wedstrijdblad voor de topper tussen Union SG en Club Brugge. De 28-jarige Fransman was niet geblesseerd, maar werd omwille van een andere reden gepasseerd door Sébastien Pocognoli.

Volgens Het Laatste Nieuws is het wederom een disciplinaire reden. Lapoussin kwam vorige week niet opdagen voor de trainingen. De middenvelder wil op die manier een wintertransfer forceren.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Fransman Union onder druk wil zetten. Ook afgelopen zomer liep hij in extremis een transfer mis en stuurde hij zijn kat naar het Dudenpark. Lapoussin werd toen ook al naar de B-kern gestuurd.

Dat is overigens exact wat Pocognoli opnieuw van plan is. Al zal er deze keer géén verzoening meer komen. Lapoussin heeft een contract tot het einde van het seizoen. Al kunnen Les Unionistes er via een optie een voetbaljaargang bijdoen.

Waarom werd Loïc Lapoussin uit de kern van Union SG gezet?

"Ik vind het bijzonder jammer", liet Pocognoli zich al uit over de zaak. "Er is een bepaalde gedragscode die de spelers dienen te respecteren. Loïc heeft zich daar niet aan gehouden en zo de voorbereiding op de wedstrijd verstoord."