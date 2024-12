Wat moet er veranderen? Ploeggenoot smeekt om terugkeer van Kevin De Bruyne om het tij te keren

Manchester City verkeert in een crisis, en ook de meest gevierde spits van de ploeg, Erling Haaland, lijkt geen oplossing te bieden. Na een veelbelovende start van het seizoen is zijn vorm drastisch gedaald.

Haaland zelf is van mening dat hij niet goed genoeg speelt en is bereid de verantwoordelijkheid te nemen. “Het is moeilijk om uit te leggen waarom we zo slecht spelen, maar ik ben de eerste om naar mezelf te wijzen", verklaarde de 24-jarige spits in Play Sports.

“Ik ben op dit moment niet goed genoeg. Ik creëer geen kansen en ik scoor niet wanneer ik ze wel krijg. Ik moet me herpakken. Ik moet harder gaan werken om beter te presteren, want dit seizoen is het simpelweg te weinig.”

De focus op Haaland is begrijpelijk, gezien zijn rol als het scorende hart van de ploeg. Toch is hij niet de enige die worstelt met de huidige vorm van Manchester City. Kevin De Bruyne, die meestal de man is die Haaland van de perfecte passes voorziet, zat verrassend genoeg de hele wedstrijd tegen Aston Villa op de bank.

Haaland gaf aan niet te weten waarom De Bruyne niet speelde. “Hij heeft al veel gespeeld en het is goed voor hem om eens te rusten, maar we hebben Kevin nodig, want hij is een van de belangrijkste spelers in de ploeg.”

De terugkeer van Kevin De Bruyne zal van cruciaal belang zijn voor Manchester City, maar zelfs met zijn magische passes is het duidelijk dat de ploeg als geheel meer moet presteren. Als Haaland zijn doelpunteninstinct kan hervinden en de andere sterspelers, zoals Grealish, Foden en Savinho, hun productiviteit kunnen verhogen, zou Manchester City wel eens uit deze vormdip kunnen komen. Tot die tijd lijkt het seizoen voor de club onzeker.