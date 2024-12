Hoe Francis Amuzu een grote rol speelt in transferpolitiek Anderlecht in januari: Renard werkt proactief

Anderlecht lijkt klaar om zijn kern voor het komende seizoen al te versterken, met een veelbelovende transfer op komst. De Belgische club toont interesse in César Huerta (24), een talentvolle Mexicaanse winger die momenteel uitkomt voor Pumas.

Gezien de ontwikkelingen rond andere spelers en de noodzaak om zich voor te bereiden op de toekomst, zou het voor Anderlecht een slimme zet zijn om Huerta nu al in januari naar Brussel te halen.

Huerta heeft zichzelf bewezen als een dynamische en doelgerichte speler bij Pumas, waar hij in 87 wedstrijden 20 doelpunten en 15 assists noteerde. Hij is technisch vaardig, snel en heeft een uitstekende neus voor doelpunten, wat hem tot een aantrekkelijke optie maakt voor Anderlecht.

Amuzu gaat vertrekken

Zijn contract loopt eind juni 2025 af, en hoewel zijn marktwaarde geschat wordt op zes miljoen euro, is er een kans om hem voor een veel lager bedrag van rond de twee miljoen euro al in januari over te nemen. Dit biedt Anderlecht de kans om een deal te sluiten voordat grotere concurrenten, zoals La Liga-club Osasuna, zich met hem gaan bemoeien.

Hoewel de linkerflank niet de hoogste prioriteit heeft voor Anderlecht – met Samuel Edozie, Francis Amuzu en Nilson Angulo al beschikbaar – zou de komst van Huerta toch een strategische zet kunnen zijn.

Edozie, die dit seizoen op huurbasis van Southampton speelt, zal niet blijven, en het is duidelijk dat Anderlecht zich wil voorbereiden op een toekomst zonder hem. Het vertrek van Amuzu lijkt nu bovendien onafwendbaar, aangezien zijn loon een zware last legt op het budget in verhouding tot zijn beperkte speelminuten.

De club heeft een optie om hem een jaar te verlengen en zal dat waarschijnlijk doen, maar wel met de intentie om hem te verkopen. Want zijn huidig contract loopt af in 2025.

Kan ook op rechts

Met de optie om de Mexicaan nu al aan te trekken, kan Anderlecht zowel het vertrek van Edozie als Amuzu opvangen, zonder te wachten tot de zomer. Bovendien zou Huerta de nodige diepte en creativiteit bieden op de linkerflank, waardoor Anderlecht zijn aanval verder kan versterken.

De prioriteit blijft echter een verdediger, maar dat sluit niet uit dat Huerta ook komt. Het is een opportuniteit die ze niet graag laten liggen, aangezien hij ook op rechts kan spelen.