🎥 Cultheld Ritchie De Laet (Antwerp) komt terug op obsceen gebaar richting Club-supporters

Ritchie De Laet is een van de mannen die dezer weken meedoet met de zogeheten 'Masters of Madness'. De gewezen profvoetballer is al een paar maand met voetbalpensioen na zijn episode bij Royal Antwerp FC.

Bij Royal Antwerp FC groeide hij uit tot een absolute cultheld. En toen hij einde carrière was bij Antwerp, kon hij zich op andere dingen gaan toeleggen. "Ik wilde eens zes maanden helemaal niets doen. Vanaf januari begin ik opnieuw te joggen", aldus De Laet in gesprek met Gazet van Antwerpen. Een paar maanden geleden was er een moment waarop de speler als supporter naar Jan Breydel ging voor de topper tegen Club Brugge. Die werd in augustus met 1-0 verloren. 🤭 pic.twitter.com/uiKnKjFYsZ — SennaMartens (@Senna_Martens) August 20, 2024 Tijdens de match was er een obsceen gebaar van De Laet naar de supporters van de thuisaanhang. Daar heeft hij nu op gereageerd. Obsceen gebaar “Goh ja, ik vond dat dat wel eens moest kunnen. De Club-supporters hebben vijf jaar de kans gehad om alle mogelijke verwensingen naar mijn hoofd te slingeren." "Die ene actie die gefilmd werd was iets in the heat of the moment. Ik geef toe: niet mijn slimste actie. Ik deed mee met de rest van ons supportersvak", aldus De Laet daarover.