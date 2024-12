Zelfs zijn grootste critici zijn nu fan van 'fenomeen' Vincent Kompany, deze legende draaide helemaal: "Iedereen waardeert zijn oprechtheid"

Vincent Kompany, sinds deze zomer coach van Bayern München, heeft in recordtempo de harten van spelers, bestuur en zelfs zijn grootste criticasters gewonnen. Zelfs Dietmar Hamann, voormalig Bayern-speler en gevreesd analist, draait volledig bij na aanvankelijke twijfel over Kompany's geschiktheid.

Hamann, die in het verleden kritisch was over Kompany’s beperkte ervaring met het coachen van topspelers, klinkt nu vol lof. "Vincent is een fenomeen. Hij heeft een aura dat hem sympathiek maakt, iets wat zijn voorgangers, zoals Nagelsmann en Tuchel, minder hadden. Het is opvallend hoe snel hij rugdekking krijgt van de Bayern-top. Daardoor zal hij in een crisisperiode meer krediet krijgen dan een andere trainer", aldus Hamann in HLN.

Nederlaag zonder drama

De eerste competitienederlaag van het seizoen, vorige week tegen Mainz, verliep opmerkelijk geruisloos. Kompany’s eerlijke en open communicatie na de wedstrijd speelde daarin een grote rol. "Hij probeerde niets goed te praten en gaf zonder omwegen toe: ‘We waren niet goed genoeg, vandaag'", vertelt Hamann. "Dat soort oprechtheid waardeert iedereen, van spelers tot supporters."

Wat Kompany ook uniek maakt, is zijn houding ten opzichte van succes. "Vincent heeft dit seizoen nog niet één keer de lof op zichzelf gericht", benadrukt Hamann. "Hij verwijst steevast naar zijn spelers en dat schept een uitstekende sfeer in de kleedkamer. Het voetbal dat Bayern onder hem speelt, is lange tijd zeer goed geweest, ook al zijn ze afhankelijk van sterspeler Musiala."

Onder de indruk

Met zijn aanpak heeft Kompany Bayern een frisse dynamiek gegeven. "Ik ben onder de indruk," besluit Hamann. "Vincent heeft in korte tijd een volledig nieuw elan gebracht naar de club. Dat is iets waar niet veel coaches in slagen, zeker niet bij een topclub als Bayern München."

Zelfs voor de meest kritische analisten is het duidelijk: Kompany is niet alleen op zijn plaats in München, maar groeit uit tot een bepalende figuur binnen de club.