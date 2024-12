Coach Fink met Genk als leider de vakantie in, maar hij plaatst wel één heel belangrijke kanttekening

Thorsten Fink gaat als tevreden coach de korte vakantie in. Zijn Genk staat alleen aan de leiding, zit nog in de beker en was op Antwerp de betere ploeg, ondanks het 2-2 gelijkspel.

Racing Genk had altijd moeten winnen op Antwerp, maar morste met de kansen en achterin kende doelman Van Crombrugge niet zijn beste namiddag. Het resultaat was een 2-2 gelijkspel.

"We hebben een heel goede wedstrijd gezien vandaag, van beide teams. Wij hebben offensief iets meer laten zien, we hadden controle en brachten kwaliteit in ons spel. We hebben in het begin twee fouten gemaakt en daar hebben zij van geprofiteerd", zo blikte Thorsten Fink terug.

"Kerk heeft in de eerste helft ook heel goed gespeeld. Ik ben heel blij met dit gelijkspel want Antwerp is geen makkelijke verplaatsing. Ik had tegen de jongens gezegd om alles te geven in deze laatste wedstrijd voor de winterstop."

En zo gaat Fink na een halfjaar aan het sportieve roer bij KRC Genk als een tevreden man de vakantie in. "Ik ben gelukkig want na 6 maanden staan wij op de eerste plaats in de rangschikking en dat is ook verdiend. We mogen wel al trots zijn op wat we tot nu toe hebben gebracht."

"We hebben het record van aantal gewonnen thuiswedstrijden op een rij verbroken. We kunnen nu eenmaal niet elke wedstrijd winnen, dat kan niemand."

Toch beseft Fink maar al te goed dat de weg naar de landstitel nog heel erg lang is en plaatst daarom een belangrijke kanttekening. "We weten dat de competitie niet nu beslist wordt, maar in de play-offs."