Thomas Chatelle ziet maar vier topclubs meer en zegt wie de beste trainer in huis heeft

De waardeverhoudingen in de Jupiler Pro League komen beetje bij beetje bovendrijven. Thomas Chatelle maakt alvast zijn analyse.

Vlak voor de korte winterstop in de Jupiler Pro League is het een ideaal moment om een balans op te maken van de Belgische competitie tot dusver. Dat doet ook Thomas Chatelle.

Hij ziet dat er nog vier ploegen boven de rest uitsteken in deze competitie. “Club Brugge, KRC Genk, Anderlecht en Union”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Maar de leider is daarom niet de beste van allemaal. “Van die vier is Club Brugge met voorsprong de beste. Niet alleen door hun spelersmateriaal, maar ook door de trainer.”

Chatelle vindt dat Nicky Hayen de trainer is met de grootste meerwaarde voor zijn team. “Het is indrukwekkend hoe zijn gameplan de laatste weken elke keer weer klopt. Hubert, Pocognoli en Fink zijn ook zeer goede trainers, maar wat Hayen heeft getoond in de Champions League, dat heb ik van die andere drie nog niet gezien.”

Hayen maakte de voorbije maanden een enorme progressie door. “Tactisch, maar ook mentaal. Hij straalt zelfvertrouwen uit en dat heeft zijn geloofwaardigheid ten opzichte van zijn spelers alleen maar groter gemaakt.”