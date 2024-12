Vidarsson smoort alle kritiek op spitsen in de kiem: "Een flop in Gent, nu international"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent krijgt de nodige kritiek over zich heen. De resultaten blijven uit en ook de eigen fans worden zenuwachtig.

Een nieuwe wind moest er dit jaar door KAA Gent waaien. De tegenvallende resultaten hebben echter voor veel gemor gezorgd, ook bij de eigen aanhang.

Sportief manager Arnar Vidarsson vraagt geduld. Vooral de voorhoede van de Buffalo’s krijgt enorm veel over zich heen. “Sommige nieuwkomers brengen meer dan verwacht, anderen minder”, aldus Vidarsson in Het Laatste Nieuws.

“Er mag druk en kritiek zijn - dat hoort erbij. Er wordt veel over onze spitsen gesproken. De ene doet het supergoed, de andere minder. Maar als je mij vraagt naar onze spitsen, dan ben ik content.”

Vooral bij Andri Gudjohnsen worden er heel wat vraagtekens geplaatst. Vidarsson countert met een andere speler uit het verleden van KAA Gent. “Zal elke nieuwe speler slagen? Neen. Dat hoort bij het voetbal, hé. Kijk naar Tim Kleindienst. Een flop in Gent, en nu Duits international. Een speler kan potentieel hebben, maar je kan nooit met zekerheid zeggen dat het zal werken”, klinkt het.

“Als je naar Andri zijn statistieken kijkt, dan hoopte iedereen op meer. Dat Max Dean in het spel ook meer aanwezig is? Daar ben ik het niet mee eens. Kijk, Kasper Dolberg staat veel verder, maar ik vergelijk Andri wel met Dolberg als type. Ik wéét wat hij in zijn mars heeft.”