Philippe Clement haalt enorm gefrustreerd uit na nieuwe nederlaag met Rangers

Op de 19de speeldag in de Schotse competitie verloor Clement opnieuw. Rangers ging met 2-1 onderuit op bezoek bij Saint Mirren.

Philippe Clement leed met Rangers al de vierde competitienederlaag van het seizoen. Dat zorgde voor de nodige frustratie bij onze landgenoot na affluiten. “We hebben het zelf weggegeven in de eerste helft”, klinkt het in een eerste reactie. “Onze mentaliteit was niet goed en daarom was ik bij rust ook heel kwaad.”

Clement voerde twee wissels door bij de rust. “Maar het hadden er misschien acht of negen kunnen zijn. Onze mindset in de eerste helft was onacceptabel.”

Nicolas Raskin was één van de spelers die de wedstrijd deed kantelen. De gelijkmaker volgde rond het uur, maar in de 93ste minuut kreeg Clement alsnog het deksel op de neus.

“Als we de hele match spelen zoals na rust, dan is er geen probleem en win je deze match altijd. Tactisch zat het goed, dat zag je na de rust. We hebben de punten weggegooid in de eerste helft.”

Clement blijft met een slecht gevoel achter. “Dat maakt me kwaad. Je kan een fout maken of een slechte pass geven, maar je moet er wel altijd vol voor gaan.”

Rangers telt ondertussen al 12 punten achterstand op leider Celtic. Eerst volgt er een duel tegen Motherwell, op 2 januari staat de clash tegen Celtic op de agenda.