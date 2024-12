Een slimme ruildeal in de maak: jonge Rode Duivel wordt mogelijk hoofdrolspeler in cruciale Feyenoord-deal

Juventus heeft met de Slowaakse verdediger David Hancko van Feyenoord en duidelijke prioriteit voor de wintertransferperiode. Volgens het Italiaanse medium Tuttosport is Juventus bereid om een slimme ruildeal op te zetten waarbij onze 20-jarige landgenoot Samuel Mbangula een sleutelrol zou spelen.

Juventus ziet in Samuel Mbangula niet alleen een veelbelovend talent, maar ook een waardevolle troef om de vraagprijs voor David Hancko te drukken. De Belg, die in 2020 de overstap maakte van de jeugd van Anderlecht naar Turijn, debuteerde dit seizoen in het eerste elftal van Juventus.

Ondanks zijn potentieel is hij geen onmisbare speler voor Thiago Motta, waardoor zijn vertrek bespreekbaar is. Feyenoord toont naar verluidt serieuze interesse in Mbangula, die zowel op de flanken als centraal in de aanval kan spelen.

De interesse van Feyenoord in Mbangula lijkt logisch. De club wil zijn selectie versterken met jonge, talentvolle spelers die direct een rol kunnen spelen in de Eredivisie en Europa.

Juventus hoopt dat het betrekken van de Belg in de deal hen een onderhandelingsvoordeel oplevert, aangezien Feyenoord een transfersom van 30 miljoen euro voor Hancko vraagt. Zijn veelzijdigheid en explosiviteit passen alvast goed in het spel van de Rotterdammers.

Met Samuel Mbangula als ruilmiddel lijkt een deal steeds realistischer. Juventus kan een jonge, talentvolle speler aanbieden aan Feyenoord en tegelijkertijd zijn defensieve versterking binnenhalen.