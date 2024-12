Lize Feryn en Aster Nzeyimana nemen even pauze: "Supertof, maar enorm tijdrovend"

Bijna een jaar geleden introduceerden Lize Feryn en Aster Nzeyimana hun genderless kledingmerk 'Melange'. Toch hebben de twee besloten om hun label even op pauze te zetten.

Na een succesvolle lancering en veel positieve reacties op hun pop-upstore in Antwerpen, hebben Lize en Aster besloten om het komende jaar de modewereld even achter zich te laten. “Een modelabel runnen is supertof, heel rewarding, maar ook enorm tijdrovend”, vertellen ze in een mediabericht.

Het idee voor Melange ontstond doordat Aster botste op een gebrek aan kledingopties voor mannen die zijn persoonlijke stijl weerspiegelden. Na het delen van een kleerkast met vriendin Lize, merkte hij dat haar kleding geen rekening hield met mannelijke vormen. Daarom besloten de twee een genderless kledingmerk te creëren, dat het beste van zowel mannelijke als vrouwelijke vormen combineert.

Toen Lize en Aster hun pop-upstore in Antwerpen openden, was de belangstelling enorm. Het koppel kreeg veel lof voor hun unieke benadering van mode, vooral door bekende Vlamingen.

Wanneer Lize en Aster hun label Melange begin 2024 lanceerden, waren ze bijzonder trots op wat ze hadden gecreëerd. Ze beschouwden de collectie als hun 'modebaby', die was ontstaan uit hun gezamenlijke passie voor mode.

Hoewel Lize en Aster voorlopig geen nieuwe collectie plannen, sluiten ze niet uit dat er in de toekomst meer komt. Ze benadrukken dat ze rustig willen nadenken over de volgende stappen en geen haast hebben. "Wie weet blijft dit zelfs een enig kind", schreven ze eerder.