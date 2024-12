Marc Degryse gaat helemaal niet akkoord met beslissing van David Hubert tegen Dender

RSC Anderlecht verloor vrijdag voor de tweede keer op rij. Nu was Dender in het Lotto Park met 2-3 de beste.

Wie dacht dat RSC Anderlecht het jaar 2024 in schoonheid zou afsluiten met een klinkende overwinning tegen Dender was eraan voor de moeite. Na de nederlaag in Genk werd nu ook in eigen huis verloren. Een 0 op 6, daar hadden ze bij paarswit niet op gerekend.

Marc Degryse zag dat het even goed anders had kunnen lopen, maar dan mocht David Hubert een bepaalde beslissing helemaal niet genomen hebben.

“Ik vond de vervanging van Verschaeren trouwens ongelukkig. Hij zat dan eens goed in de wedstrijd, deze keer in een centrale rol, en had een mooie goal gemaakt. Ik had hem na een uur nog niet vervangen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Degryse was voor een andere wissel gegaan. “Haal dan Edozie naar de kant, als je per se Hazard wil brengen. Of wissel bijvoorbeeld Rits een keer, om centraal wat meer creativiteit te brengen als je naar die spionkop gaat spelen.”

Dat zou tactisch veel beter uitgepakt hebben, aldus de analist. “Een aanvallende driehoek, met Dendoncker dan als pure zes. Dan had Dender ook meer moeten gaan nadenken over het defensieve.”