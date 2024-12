Marc Degryse weet wat ze bij Anderlecht moeten doen: "Als ik Olivier Renard was..."

Anderlecht heeft het jaar niet op de gewenste manier kunnen afsluiten. Toch zijn er wel lichtpuntjes.

Anderlecht heeft het moeilijk gehad tegen FCV Dender, dat was duidelijk. Paars-wit gaf een 2-1 voorsprong uit handen in eigen huis en ging nog met 2-3 de boot in tegen de promovendus.

Geen goede manier om het jaar af te sluiten, dat zeker. Toch zijn er ook lichtpuntjes bij paars-wit. Thorgan Hazard en Jan Vertonghen zijn weer fit, en dat is heel goed nieuws.

"Het is de vraag of Hazard en Vertonghen, nu ze er allebei weer bij zijn, snel kunnen brengen wat je ervan verwacht", begon Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. "Ze hebben er allebei een lange weg op zitten."

"Maar goed, zelfs een niet volledig fitte Vertonghen zal een verbetering zijn ten opzichte van Zanka in zijn huidige vorm. Anderlecht moet hopen dat Stroeykens snel terug is, en Hazard z'n ritme snel vindt", gaat Degryse verder.

Hij vindt trouwens ook dat Anderlecht deze winter een inspanning moet doen op de mercato. "Als ik Olivier Renard was, zou ik toch de transfermarkt opgaan voor een jong profiel achterin. Als er middelen zijn natuurlijk. Iemand die geduldig is, maar potentieel heeft en achterin kan bijspringen indien nodig. Want het blijft koffiedik kijken hoe ver Vertonghen nu staat."