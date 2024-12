SPIJTIGE ZAAK: Gewezen topschutter van KAA Gent lijkt het helemaal verpest te hebben bij zijn club, Duitsland en Turkije lonken al naar zijn diensten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Gift Orban lijkt zijn tijd in Frankrijk binnenkort af te ronden. De situatie lijkt op een uittocht uit Lyon te wijzen, met een serieuze belangstelling vanuit Duitsland en Turkije.

Gift Orban werd in januari 2024 voor 12 miljoen euro, met een potentieel van 8 miljoen euro aan bonussen, naar Lyon gehaald. Hij was gekomen als doublure voor de ervaren Alexandre Lacazette.

De verwachting was dat Orban snel een belangrijke rol zou spelen bij de club, maar ondanks zijn talent en inzet kwam hij niet in de buurt van het niveau van Lacazette. De situatie voor Orban verslechterde toen Lyon besloot Georges Mikautadze aan te trekken.

Orban werd al eerder in verband gebracht met een mogelijke transfer naar clubs in Turkije, waaronder Galatasaray. Ook zijn er geruchten dat er serieuze interesse is uit Duitsland. De Duitse Bundesliga-club Hoffenheim wordt genoemd als een potentiële bestemming voor Orban.

Lyon heeft Orban nu duidelijk op de transferlijst gezet. De club is bezig met het versterken van haar aanval en hoopt dat het vertrek van Orban nu meer ruimte zal bieden voor versterking.

Zorgt Hoffenheim voor een uitweg?

Hoffenheim lijkt de meest serieuze kandidaat voor de handtekening van Orban. De club heeft hem bovenaan hun lijst staan, omdat ze op zoek zijn naar een aanvaller die snelheid en veelzijdigheid brengt. Volgens Duitse bronnen is Hoffenheim zeer geïnteresseerd in Orban en zou de deal spoedig kunnen worden afgerond.