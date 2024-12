Van JPL-ster naar basisspeler in de Premier League: Ruud Van Nistelrooy haalt de loftrompet boven voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bilal El Khannouss heeft zich de laatste maanden als basisspeler bij Leicester City bewezen. De ex-Genk-speler heeft zijn tijd genomen, maar overtuigt nu.

Er werd veel verwacht van Bilal El Khannouss (20 jaar) bij zijn komst naar Leicester City, en dat was niet zonder reden: de Marokkaanse international kostte de Foxes meer dan 20 miljoen euro. Maar in het begin moest hij genoegen nemen met een plek op de bank, met slechts 3 basisplaatsen in de eerste 13 wedstrijden van het seizoen.

Sinds december, en vooral sinds de komst van Ruud Van Nistelrooy als coach van Leicester City, is El Khannouss een echte basisspeler geworden. Tegen West Ham United scoorde hij zijn eerste doelpunt en gaf zijn eerste assist in de Premier League.

Deze zondag verloor Leicester van Manchester City, maar voor de eerste keer speelde de ex-Genk-speler de volledige 90 minuten. Zijn coach was dan ook erg tevreden met wat hij zag: "Bilal was uitstekend. Ik vind dat hij lof verdient voor zijn werkethiek, zowel met als zonder de bal", zei Ruud Van Nistelrooy tijdens de persconferentie.

"Ik denk dat onze speelstijl goed bij hem past. Spelen in de tussenruimtes, via het midden, kan hem helpen om zich te ontwikkelen. Zijn techniek en talent zijn uitzonderlijk."

Helaas voor Bilal El Khannouss komen deze mooie prestaties op een moment van slechte vorm voor Leicester City, die de afgelopen weken vier opeenvolgende nederlagen leden.