Een strijd die hij niet meer kan winnen: Zo hard rekent Britse pers af met Philippe Clement

De fans lusten Philippe Clement rauw bij Rangers. Ook de Britse pers is niet te spreken over onze landgenoot.

Het is voor velen onbegrijpelijk dat Philippe Clement nog steeds op zijn stoel van trainer bij Rangers zit. De resultaten zijn heel erg slecht, met een achterstand van 14 punten op aartsrivaal Celtic tot gevolg.

De club zit in zwaar weer. Er is geen structuur, maar er zijn ook geen middelen om Clement te geven wat hij moet krijgen. Toch is hij voor de buitenwereld de grote schuldige aan alle sportieve malaise.

De fans hielden zich niet in en floten hun eigen ploeg uit. Ook de media reageren enorm hard op de hele situatie van Clement en Rangers.

“Als u dit artikel leest en Clement staat nog aan het roer, dan doet het bestuur zijn job niet”, zegt The Scottish Sun. “Clement is niet meer te redden. Zijn laatste flarden van geloofwaardigheid zijn weggespoeld.”

“De feestdagen hebben het laatste beetje hoop weggenomen”, klinkt het bij The Daily Record. “De druk op Clement neemt toe. En ook het vermoeden dat hij nooit echt geschikt is geweest.”

“Clement staat onder grote druk”, voegt de BBC er aan toe. “Hij heeft geluk dat de Old Firm er nu aankomt. In de dagen voor zó een belangrijk duel gaat Rangers zijn coach niet ontslaan.”