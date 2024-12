Foutje van de voetbalbond? Dit is de reden waarom de transfermarkt in ons land pas op 7 januari start

De wintermercato start in ons land op 7 januari. Tot en met 3 februari om 23.59 uur hebben de ploegen de kans om spelers binnen te halen of te laten vertrekken.

De zomermercato loopt in ons land van 15 juni tot en met 6 september. De wintermercato start pas op 7 januari. Heeft de voetbalbond een foutje gemaakt met deze datum?

Neen, is meteen duidelijk als je het FIFA-reglement erbij neemt. De wereldvoetbalbond bepaalde immers dat het aantal weken dat een mercato mag open zijn beperkt wordt tot 16 weken per seizoen, zomer en winter samen.

Hoe de landen dat doen, bepaalt de voetbalbond van elk land zelf. De zomermercato is met 12 weken best lang. Daardoor blijven er in januari nog maar 4 weken beschikbaar.

Een nadeel hoeft dat niet meteen te betekenen voor de Belgische ploegen. Transfers kunnen al hard besproken worden buiten die data. Vaak wordt er het hele jaar door aan transfers gewerkt, maar worden die pas officieel gemaakt tijdens de juiste data.

De voetbalbond heeft voor 7 januari als startdatum gekozen, zo klinkt het bij Het Laatste Nieuws, om een latere sluitingsdatum te hebben. Liever langer open zijn, dan vroeger beginnen is het motto blijkbaar.

Enkel voor de ploegen die vroeg in de bekercompetitie aantreden, met name Club Brugge, OH Leuven, STVV en KRC Genk, zou de datum een probleem kunnen zijn. Ze moeten de matchen in de Croky Cup zonder hun nieuwe aanwinsten afwerken.