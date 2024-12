Het grote geld: Club Brugge de marktwaardewinnaar, ook Anderlecht en Genk en enkele verrassingen in de top-10

De wintermercato staat voor de deur, al begint die in België voor inkomende deals pas op 6 januari. Niet alleen de Belgische clubs hopen enkele deals te doen. Ook spelers uit de Jupiler Pro League worden gevolgd door Europese topclubs. Hun waardes springen momenteel echt de pan uit.

Transfermarkt - het platform is anno 2024 nog steeds dé referentie als het gaat om het bepalen van de marktwaarde van een speler - heeft vandaag de waardes van de spelers uit de Jupiler Pro League aan een nieuwe check onderworpen.

Een pak spelers zag de marktwaarde stijgen, met Club Brugge als dé grote winnaar. Dat hoeft niet te verbazen. Club Brugge doet het héél goed in de Champions League en strijdt ook in eigen land volop mee voor de prijzen.

Club Brugge de grote winnaar

De update heeft er eveneens voor gezorgd dat Joel Ordonez én Christos Tzolis nu de duurste spelers zijn onze competitie. Zij zijn 18 miljoen euro waard en lossen ploegmaat Andreas Skov Olsen af op de eerste plaats.

Ook RSC Anderlecht is met drie plaatsen goed vertegenwoordigd in de eerste tien namen. Vooral Kasper Dolberg en Mario Stroeykens zien hun uitstekende prestaties van de voorbije weken beloond met een stijging van de marktwaarde.

Cercle Brugge speelde Kévin Denkey ondertussen kwijt, waardoor hij niet meer in de top-10 hoort te staan uiteraard. Met Luka Vuskovic is ook Westerlo dan weer vertegenwoordigd met een hele jonge (gehuurde) speler.

Ook Koki Machida (Union SG), Matte Smets, Bryan Heynen en Zakaria El Ouahdi (allen Genk) staan met tien miljoen euro nog gedeeld in de top-10. Op die manier doet ook Genk het bijzonder goed. En wat als we een en ander gaan optellen?

Dender en Beerschot sluiten de rij

Club Brugge zag zijn waarde de voorbije twee weken nog eens met bijna twee procent stijgen naar nu al 168,10 miljoen euro. Daarmee gaan ze Anderlecht (110,3 miljoen euro) en Genk (109,4 miljoen euro) bijzonder ver vooraf.

En wat als we kijken naar de marktwaardes van de andere clubs? Dan valt op dat een aantal teams het met een schijntje moeten doen. De waarde van heel Dender of Beerschot komt maar in de buurt van Ordonez of Tzolis alleen. De hele Jupiler Pro League samen is dan weer bijna een miljard euro waard.