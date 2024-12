Ontslagen op eerste en laatste dag van het jaar: de carrière van deze Engelse legende als coach draait uit op een fiasco

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wayne Rooney is niet langer de coach van Plymouth Argyle in de Engelse tweede divisie. De voormalige international is ontslagen, vlak voor het nieuwe jaar.

Als hij droomde van een trainerscarrière die net zo succesvol was als zijn carrière als speler, dan is Wayne Rooney slecht begonnen. De voormalige Engelse international is nog niet in staat geweest om zich te vestigen als coach. Ondanks zijn ontslag als coach van Birmingham op 1 januari jongstleden, tekende de 39-jarige ex-aanvaller afgelopen mei bij Plymouth Argyle, dat terugkeerde naar de Championship. Het doel aan het begin van het seizoen was dus duidelijk en eenduidig. Zo snel mogelijk handhaving veiligstellen om een rustig seizoen te beleven en de club te blijven ontwikkelen. Maar niets verliep volgens plan. Na 23 speeldagen, de helft van het seizoen, staat Plymouth onderaan in de Championship, met slechts 18 punten. De club heeft een achterstand van vier punten op Hull, de eerste ploeg die niet in degradatiegevaar verkeert. Wayne Rooney is ontslagen en niet langer de coach van de club. De Engelse international met 120 caps heeft dus de prestatie geleverd om als eerste en laatste op het jaar te worden ontslagen.