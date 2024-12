Patrick Goots zit met heel dubbele gedachte over twee spelers van Beerschot

Beerschot staat op het einde van 2024 allerlaatste in de Jupiler Pro League. Het wordt niet gemakkelijk om het tij nog te keren.

Dat Beerschot een moeilijk seizoen zou hebben stond als een paal boven water. Toch leek de ploeg een goede vibe te vinden, maar de cijfers zijn nog altijd heel erg duidelijk.

De speler die het meest kon bekoren is volgens Patrick Goots ongetwijfeld Thibaud Verlinden. “Als enige overblijver van de vorige voorlinie, bewees hij dat hij ook in eerste klasse zijn mannetje kan staan”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

“Er gaat altijd gevaar van Verlinden uit en bovendien is hij niet te beroerd om zijn truitje nat te maken. Zoiets ziet de Beerschot-fan graag. Het enige werkpunt is zijn doelpuntenproductie. Verder moet ik ook Al-Sahafi vermelden, die tegen de topploegen schitterde.”

En net van die twee namen verwacht Goots ook ontzettend veel in 2025. Een dubbele gedachte, want voor hetzelfde geld verdwijnt er tijdens de wintermercato een van hen beiden.

“Verlinden en Al-Sahafi. Dat zijn tenslotte de mannen die Beerschot op sleeptouw zullen moeten nemen. Ik vermoed dat Beerschot nog vier overwinningen moet puren uit zijn tien resterende competitiematchen. Da’s niet weinig. Ik hoop dus dat Verlinden in de wintermercato gewoon blijft, want ook dat is, zoals wel meer dingen dit seizoen op het Kiel, geen zekerheid.”