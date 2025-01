"Durf je nog door het centrum van Sint-Truiden wandelen?": Analiste spreekt klare taal over STVV en Genk

KRC Genk plukte afgelopen zomer enkele pionnen weg bij STVV. Dat zorgde toen voor heel wat commotie.

Nadat Thorsten Fink van STVV naar KRC Genk overstapte volgden in zijn spoor ook Jarne Steuckers en Matte Smets. Dat zorgde voor heel wat wrevel.

Het zijn volgens Justien Odeurs gevoelige transfers, maar daar is niet veel aan te doen. Het is de wet van de centen. “Ik vind dat Smets en Steuckers ook de juiste keuze gemaakt hebben, om te kunnen doorgroeien”, vertelt ze aan Het Belang van Limburg.

“Dat lukt makkelijker bij Genk dan bij de Kanaries. STVV is een mooie club, maar niet meer dan een springplank. Als het in de middenmoot kan meedraaien, is heel Sint-Truiden content. Tegen Anderlecht ben ik nog ’s gaan kijken, ik schrok me kapot dat er zoveel volk zat.”

Odeurs heeft alvast geen probleem om na dit interview nog door Sint-Truiden te wandelen. “Natuurlijk. STVV is een mooie club, maar geen echte topclub, hé. Mijn hele familie supportert voor STVV, daar krijg ik het wel vaak te horen, omdat ik meer voor mijn ex-club Anderlecht ben.”

KRC Genk dwingt in ieder geval respect af met het voetbal dat ze op dit moment brengen. De voorsprong op Club Brugge is geslonken, maar ze staan in ieder geval nog op kop.