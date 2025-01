Jean-Marie Dedecker gaat helemaal los over Operatie Propere Handen en WK 2034 en verwijst naar Mannaert & co

Er was in 2024 opnieuw heel wat te doen over ethiek binnen de voetbalwereld. In het jaaroverzicht in de kranten ging het er ook uitvoerig over. En de slotsom volgens Jean-Marie Dedecker is zeer duidelijk: er is geen ethiek in het voetbal. Straffe woorden, zoveel is duidelijk.

De nieuwe sterke man binnen het Belgisch voetbal is Vincent Mannaert, die bij de Belgische voetbalbond moet gaan beslissen over de toekomst van Domenico Tedesco en de lijnen moet gaan uitzetten. Operatie Propere Handen Maar Mannaert heeft natuurlijk een verleden met Operatie Propere Handen. En daar hebben de analisten wel wat over te zeggen. Frank Raes opende de debatten in Het Belang van Limburg: "Natuurlijk zijn er ethische bezwaren. Mannaert heeft zijn proces afgekocht in Propere Handen. Tegelijk moet je zeggen dat hij de stiel kent." Waarop Jean-Marie Dedecker meteen stevig doorging: "Met Propere Handen is niks gebeurd. Nul. Iedereen die kon afkopen, heeft dat ook gedaan. Michel Louwagie, Patrick Janssens, Bart Verhaeghe én Mannaert." WK 2034: voetbalmaffia? "Kom, als we over ethiek en moraal willen spreken, dan is er gewoon geen voetbal meer. Voetbal heeft geen moraal", is hij wel héél streng. En ook over de toewijzing van het WK 2034 aan Saoedi-Arabië heeft hij iets te zeggen. "Dat is ook opnieuw voetbalmaffia. In 2030 vindt het WK voetbal plaats in Spanje en Portugal, maar er moet ook gespeeld worden in Marokko en Zuid-Amerika, zodat we – in de rotatie van de continenten – minder dan twaalf jaar na Qatar alweer naar het Midden-Oosten kunnen."