Voor ieders gezondheid: supporters zullen zich in 2025 moeten aanpassen aan ingrijpende verandering in de Belgische stadions... op straffe van zware boetes

Het nieuwe jaar is traditioneel het moment voor verschillende wetswijzigingen. Een daarvan heeft betrekking op de supporters die naar de Belgische stadions gaan.

Vanaf het begin van het jaar 2025 zal er niet meer gerookt mogen worden in een stadion in België. RFC Luik herinnerde hier nogmaals aan in een verklaring op oudejaarsavond.

"De wet die vanaf 31 december 2024 van kracht wordt, verbiedt het roken in de stadions tijdens ALLE evenementen en activiteiten die georganiseerd worden vanaf de ingang van het stadion", klinkt het zeer duidelijk bij de Luikenaars.

Voor een generatie zonder tabak

Een nieuwe regel die op een zeer brede manier van toepassing zal zijn: "Dit verbod is dus van toepassing niet alleen tijdens de wedstrijden van het eerste elftal, maar ook tijdens activiteiten van de jeugdopleiding, trainingen, bijeenkomsten georganiseerd met supporters of sponsors."

Bovendien maken de binnenkort van kracht zijnde nieuwe gebruiken geen onderscheid in het type sigaretten dat wordt gebruikt: "Dit geldt voor alle vormen van roken, inclusief elektronische sigaretten."

Het begrip 'buitenactiviteit' komt evenmin in aanmerking om een uitzondering op de regel te rechtvaardigen. Het is dus beter om eraan te voldoen: de boetes (zowel voor de roker als voor de club) variëren van 200 tot 8000 euro.