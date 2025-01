🎥 Voormalige speler van Cercle Brugge doet voor het eerst zijn verhaal over racisme en politiegeweld: Rode Duivels steunen hem na berucht filmpje

De voormalige speler van Cercle Brugge, Stephane Omeonga, deelde op 25 december schokkende beelden van hoe hij op kerstdag hardhandig werd gearresteerd door de politie op de luchthaven van Rome. Het incident heeft geleid tot beschuldigingen van politiegeweld en discriminatie.

Op kerstdag wilde Omeonga vanaf de luchthaven van Rome zijn reis naar Tel-Aviv voortzetten. Maar voordat het vliegtuig kon opstijgen, werd hij gevraagd het vliegtuig te verlaten. Omeonga weigerde dit, omdat hij dacht dat er niets mis was met zijn documenten.

Omeonga deelde zijn ervaring op sociale media, waar hij het incident beschreef. Hij zei dat hij gevraagd werd om het vliegtuig te verlaten, maar hij weigerde omdat hij zijn documenten in orde dacht te hebben. “De politie kwam erbij en zette me vast. Ze gooiden me op de grond en sloegen me", zei hij.

De Italiaanse politie verklaarde dat Omeonga op de zwarte lijst van Israël stond en daarom niet naar Israël mocht reizen. Volgens de politie was dit de reden voor zijn arrestatie. Omeonga ontkent echter dat dit het geval was. Hij nam contact op met de Israëlische immigratiedienst, die hem vertelde dat er geen probleem was en dat hij een geldige werkvergunning had.

Omeonga denkt dat zijn arrestatie te maken had met discriminatie. “Ik werd anders behandeld omdat ik zwart ben", zei hij. Ondanks het incident wil Omeonga zich concentreren op zijn voetbalcarrière bij Bnei Sakhnin.

Veel van Omeonga’s collega’s in het Belgische voetbal gaven hem steun na het incident. Onder andere Dodi Lukebakio, Orel Mangala, Roméo Lavia en Albert Sambi-Lokonga lieten van zich horen.