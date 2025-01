'Beerschot heeft nog grote plannen in eigen land en wil gaan shoppen bij Standard'

De transferperiode is nog niet begonnen in België, maar heel wat clubs zijn toch al actief bezig op de mercato. Beerschot heeft nog plannen in eigen land.

De transferperiode begint pas binnen enkele dagen in België, maar toch heeft Beerschot al een transferverbod gekregen, en het nadien kunnen laten opheffen. De club blijft niet stilzitten. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Beerschot namelijk een bod gedaan op Hakim Sahabo van Standard. Het zou om een degelijk bod gaan. Door het transferverbod dat hen even werd opgelegd, liepen de onderhandelingen wat vertraging op. Nu zouden die wel gewoon weer doorgaan. De deal zou deze winter nog rond moeten geraken. Sahabo is nog steeds maar 19 jaar oud, en lijkt bij Standard al op een dood spoor te zitten. Afgelopen seizoen mocht hij nog redelijk vaak spelen in de A-ploeg, ook in de play-offs. Dit seizoen zat hij twee keer bij de selectie en kwam hij geen enkele keer in actie. Hij stond zelfs nog maar acht keer op het veld bij de beloften.