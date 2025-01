Frank Boeckx ziet buiten KRC Genk en Club Brugge nog een opvallende titelkandidaat: "Ik zie hen doen wat Club vorig seizoen deed"

De titelstrijd zal dit seizoen ongetwijfeld weer razendspannend worden. Frank Boeckx ziet dat er drie titelkandidaten zijn.

We kunnen wel stellen dat KRC Genk en Club Brugge de twee grootste titelkandidaten zijn op dit moment. De Limburgers staan op kop met 42 punten, terwijl blauw-zwart er 41 telt. Anderlecht staat derde met 33 punten.

Twee logische uitdagers om eerst te eindigen in de competitie dus. Dat ziet ook Frank Boeckx. "Want bij KRC Genk is het altijd afwachten wat ze doen in de winterstop. Al neem ik aan dat ze deze keer niet veel sterkhouders zullen laten vertrekken. Ik denk zelfs dat ze zich nog zullen versterken en lang zullen meedoen", vertelde hij bij Sporza.

"Ook Club Brugge heeft opnieuw een sterke kern. Ze spelen wel nog minstens 2 Champions League-wedstrijden en kunnen met hun 10 punten nog doorgaan. Kost hen dat punten in de competitie? En kunnen ze opnieuw een nagenoeg perfect parcours afleggen in de play-offs?", vraagt hij zich af.

Club won afgelopen seizoen tegen alle verwachtingen in nog de titel. Ze gingen de play-offs in met 19 punten minder dan Union SG, maar alles verliep plots zoals gehoopt voor blauw-zwart.

Frank Boeckx voorspelt dat er buiten Genk en Club nog een derde ploeg zal meestrijden om de titel. "Union had toen het tegenovergestelde, maar zou nu weleens kunnen doen wat Club vorig jaar deed. Ik geloof wel in die kern, net als ik geloof in Genk en Club Brugge. Buiten die 3 ploegen zie ik niemand meespelen tot het einde", klinkt het nog.