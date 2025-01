Kort maar krachtig: deze Belgische clubs bereiden zich voor in de Spaanse zon, Beerschot maakt opvallende trip

De winterbreak is kort, maar enkele Belgische clubs maken toch gebruik van deze periode om zich optimaal voor te bereiden. Racing Genk, KAA Gent en Dender zoeken de Spaanse zon op, terwijl Beerschot richting Zeeland trekt.

Leider Racing Genk vertrok vandaag naar Spanje voor een korte stage in Algorfa. Ze blijven daar tot maandag en trainen daarna in Genk, want de wedstrijd tegen STVV in de Croky Cup staat al snel op de agenda.

KAA Gent kiest voor een stage in het Spaanse Oliva van 5 tot en met 9 januari. De ploeg begint op 4 januari weer met trainen.

De derde ploeg die naar Spanje trekt voor een stage is nieuwkomer Dender. Zij gaan naar San Pedro del Pinatar, van 2 tot en met 6 januari.

Beerschot heeft ervoor gekozen om naar Zeeland in Nederland te gaan voor een stage. Ze begonnen vandaag met trainen en spelen op 9 januari een belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht in de Croky Cup.

Niet alle teams gaan op stage. Veel clubs blijven trainen op hun eigen terrein. De korte pauze zorgt ervoor dat ze niet ver weg kunnen gaan, vooral de teams die volgende week al meedoen aan de Croky Cup.