Via Anderlecht aan de weg naar ManU getimmerd, maar nu moet Joshua Zirkzee mogelijk weer weg uit de Premier League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er komt mogelijk weer een nieuwe wending aan in het verhaal van Joshua Zirkzee. Bij Anderlecht zette hij zichzelf op de kaart en zo hield hij zich in de belangstelling van de grote competities. Het is wel mogelijk dat het binnenkort exit Premier League is voor Zirkzee.

Het was als huurling van Bayern München dat Zirkzee enkele seizoenen geleden het meer dan behoorlijk deed bij paars-wit. Hij versierde een definitieve transfer naar Bologna en dat werd een schot in de roos. Daarna volgde op papier opnieuw een stapje hogerop: Manchester United legde hem vast. Op Old Trafford lijkt het maar niet te willen lukken.

Dat geldt voor de ploeg, maar ook voor Zirkzee zelf. Volgens La Repubblica staat Zirkzee op de radar van Juventus en volgt de Oude Dame de situatie van de Nederlander op de voet. Zirkzee was immers in een niet zo ver geleden dus een belangrijke pion bij Bologna. En wie was daar toen trainer? Jawel, Thiago Motta, de huidige coach van Juve.

Vernederende vervanging voor Zirkzee

Zirkzee maakte onlangs een vernedering mee: hij werd tegen Newcastle reeds na een halfuur naar de kant gehaald. Het lijdt weinig twijfel dat manager Amorim momenteel niet zijn favoriete persoon is. De centrumspits zou moeite hebben om die wissel, die dan ook nog een keer gepaard ging met boegeroep aan zijn adres van het publiek, te verwerken.

Daarnaast heeft Manchester United geld nodig om zijn geliefkoosde transfertarget binnen te halen. Amorim zou de Zweedse spits Viktor Gyökeres weg willen halen bij zijn ex-club Sporting. Het zou in die optiek kunnen helpen als Zirkzee verkocht kan worden. Dan is er ruimte voor in de spelerskern en ook wat meer financiële ruimte bij ManU.

Contract bij ManU tot 2029

Zirkzee ligt nog onder contract tot juni 2029. Veel zal dus afhangen van de vraagprijs en hoeveel Juve eventueel voro hem op tafel wil leggen.