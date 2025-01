"Er zijn gesprekken": sterkhouder van Anderlecht sluit een vertrek deze winter niet uit

Nadat hij een vaste waarde is geworden bij Anderlecht, geniet Moussa N'Diaye interesse van Nottingham Forest. In een recent interview heeft hij de mogelijkheid van een vertrek deze winter niet uitgesloten.

Moussa N'Diaye kwam in 2020 aan bij La Masia, de opleiding van FC Barcelona. "Met als doel om te groeien, zelfs voor een jaar of twee. Ronald Koeman waardeerde me erg, maar na twee maanden werd hij vervangen door Xavi. Met de komst van Marcos Alonso, waren er drie linksbacks en had ik geen plek meer", verklaarde hij in een interview met het Senegalese medium Dsports.sn deze week.

In de zomer van 2022 belandde hij uiteindelijk bij Anderlecht om zijn carrière te lanceren. Na een moeilijke start en een pubalgie, is hij nu een vaste waarde aan de linkerkant van de Brusselse verdediging.

"Ik ben in een zeer goede flow, ik hoop dat dit blijft duren. Vorig seizoen hield een blessure me vijf maanden van het veld. Bij mijn terugkeer had mijn vervanger (Ludwig Augustinsson n.v.d.r.) zijn plaats ingenomen. Ik heb hard gewerkt om mijn plek terug te winnen", ging hij verder.

Zou Moussa N'Diaye Anderlecht deze winter kunnen verlaten?

De 22-jarige Senegalees, sinds eind september een basisspeler, heeft zijn plaats weer stevig in handen. Hij maakt indruk, zozeer dat een Engelse stal deze winter interesse zou tonen: Nottingham Forest. En Moussa N'Diaye heeft een vertrek niet volledig uitgesloten.

"Er worden gesprekken gevoerd, maar ik laat dat over aan mijn agent. Ik blijf gefocust op mijn prestaties. Als competitie blijft mijn voorkeur uitgaan naar de Spaanse. Ik zou er echt naar terug willen", voegde hij eraan toe.