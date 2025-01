Incidenten met vuurpijlen dwingen Antwerp tot drastische veiligheidsmaatregelen: dit verandert er allemaal in en rondom de Bosuil

Antwerp heeft zijn plannen gepresenteerd aan het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal om supporterswangedrag in te perken. Dit actieplan bevat verschillende maatregelen, waaronder strengere beveiliging en controle.

Dit is een reactie op de incidenten die zich half augustus voordeden tijdens de uitwedstrijd tegen Club Brugge. In die wedstrijd gooiden Antwerp-fans vuurpijlen op het veld nadat Denis Odoi met een tweede gele kaart van het veld werd gestuurd.

De situatie escaleerde toen een vuurpijl langs Gustaf Nilsson botste en twee vuurpijlen in een vak met Club-supporters terechtkwamen. In plaats van een boete of sluiting van tribunes, kreeg Antwerp de opdracht om een plan op te stellen om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen.

Het actieplan van Antwerp richt zich in de eerste plaats op het vermijden van het inbrengen van pyrotechnisch materiaal. Hiervoor zal de club in samenwerking met een privébewakingsfirma extra maatregelen treffen, zoals het inzetten van detectiehonden voor risicowedstrijden en het constant monitoren van de camera’s in het stadion.

Naast de veiligheidsmaatregelen, heeft de club ook extra stewards aangeworven en uitgerust met dovende spuitbussen. Deze stewards zullen in staat zijn om pyrotechnisch materiaal snel te blussen indien nodig. Verder krijgen ze de bevoegdheid om de identiteit van fans te controleren.

De club neemt ook stappen om stadionverboden makkelijker door te voeren. Dankzij de aanstelling van een vaste veiligheidsverantwoordelijke zou het proces van het opleggen van stadionverboden soepeler moeten verlopen.