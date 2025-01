OHL wil tegen Club Brugge zelfde toer als Westerlo op, vraagtekens rond Verstraete: "Speelde zonder gevoel in linkerbeen"

OHL hervat vandaag de trainingen om de bekerwedstrijd uit bij Club Brugge voor te bereiden. De Leuvenaars putten moed uit de prestatie die Westerlo vlak voor oudjaar neerzette in Jan Breydel, maar moeten het in de kwartfinale mogelijk doen zonder Birger Verstraete.

Voor de laatste opdracht in 2024 had OHL Verstraete nog klaargestoomd met inspuitingen. Naar eigen zeggen 'speelde hij zonder gevoel in zijn linkerbeen' in de tweede helft tegen Beerschot. Dat is toch wel een heel speciale ervaring voor een voetballer. "Hij had eerlijk gezegd al een probleem in de laatste vier wedstrijden", speelt OHL-trainer Chris Coleman open kaart. "Het medisch team is enorm met hem aan de slag gegaan."

Coleman heeft niets dan lof voor Verstraete. "Goddank speelde hij tegen Beerschot. Dat was een fantastische prestatie van hem, hij was geweldig. Zijn communicatie met de mensen rondom hem is klasse. We zullen zien hoe hij het stelt en of we een risico met hem nemen in de bekerwedstrijd. Het mag niet gebeuren dat we hem te ver pushen en hij voor vier-vijf wedstrijden buiten strijd is. Daarvoor is hij te belangrijk voor ons."

Verstraete ligt niet wakker van 7 januari

Wat heeft de middenvelder daar zelf over te zeggen? "Op 7 januari is er de bekerwedstrijd tegen Club Brugge, die zal er snel aankomen", verwijst Verstraete naar de korte pauze die het geweest is voor alle ploegen en spelers. "De datum van 7 januari staat niet per se in het rood aangekruist in mijn agenda. De competitiewedstrijd tegen Beerschot stond meer aangekruist."

Als we tussen de lijnen lezen, is de kans dat hij speelt tegen Club misschien niet heel groot. Mogelijk is OHL meer geneigd om een Mathieu Maertens speelminuten te geven. Die is nog maar pas teruggekeerd uit blessure. "Sowieso kijk ik uit naar de bekerwedstrijd tegen Club Brugge. Als je kijkt naar wat Westerlo daar deed in de competitie, is er toch iets mogelijk, hé", heeft Maertens moed gevat.

Maertens overlegt met medische staf en Coleman

"Een bekermatch is altijd speciaal. Sowieso gaat het moeilijk worden, maar alles kan." Hoeveel speelminuten voor hem zouden aangewezen zijn, wil hij nog niet zeggen. "Dat hangt af van de medische staf, dat moeten we bekijken. Met matchritme moet ik terug op niveau komen. We zullen zien wat de coach doet in de volgende match."