Ex-speler RSC Anderlecht staat na frustrerende jaren plots op radar van ... Feyenoord

Feyenoord zou graag Liam Bossin willen aantrekken deze winter. Een mooie beloning voor de Belgisch-Ierse doelman. Of hoe snel het ook kan gaan voor bepaalde spelers.

Volgens het Nederlandse medium 1908.nl is Feyenoord bezig met de zaak van Liam Bossin. De 28-jarige doelman heeft indruk gemaakt bij FC Dordrecht in de tweede divisie.

De club van Brian Priske, actief in de Champions League dit seizoen, wil de deal rondmaken om het mogelijke vertrek van hun derde doelman, Plamen Andreev, op te vangen.

Een mooie kans om op het hoogste niveau te spelen

Geboren in Woluwe-Saint-Lambert is Bossin opgeleid bij White Star voordat hij vier jaar bij Anderlecht doorbracht, waar hij een tijdje met het eerste team trainde.

Maar hij heeft zich nooit echt als een prioriteit van de club gevoeld, vooral omdat hij in de schaduw van Mile Svilar leefde. Hij vertrok daardoor naar Nottingham Forest.

Na een periode zonder club eerde Bossin zijn Ierse roots door te tekenen bij Cork, vanwaar hij in januari 2021 naar Dordrecht vertrok. Na een uitstapje richting Oostende (waar hij vorig seizoen basisspeler was in 1B), keerde de Brusselaar terug naar Dordrecht, waar hij nu dus mogelijk alweer zal vertrekken.