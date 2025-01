OFFICIEEL: KV Kortrijk moet al na zes maanden afscheid nemen van pasgeworden vader

Kaneko viel vooral op door zijn technische kwaliteiten, snelheid en flair op het veld. Zijn dribbels en scherpe acties lieten zien dat hij een uitstekende speler is, maar de cijfers bleven uit in Kortrijk.

De beslissing om terug te keren naar Japan werd mede ingegeven door het recent vaderschap van Kaneko. Na de geboorte van zijn kind besloot hij dichter bij zijn familie te zijn en zijn carrière voort te zetten in Japan.

De stap naar Urawa Red Diamonds betekent voor Kaneko een kans om te spelen in zijn thuisland. Daar kan zijn familie hem verder ondersteunen.

KV Kortrijk bedankt Takuro Kaneko voor zijn inzet en de bijdrage die hij geleverd heeft tijdens zijn korte tijd bij de club. De club wenst Kaneko veel succes in zijn nieuwe avontuur bij Urawa Red Diamonds en in het vervolg van zijn carrière.

De Japanner speelde in totaal 18 wedstrijden voor de Kerels. Hij had nog een contract tot 2027 bij KVK.

