Versterkt Peter Maes zijn (Belgische) Willem II met Jonge Duivel? Overbodige spits van Charleroi in gesprek met Nederlandse club

Youssuf Sylla lijkt zijn carrière een nieuwe wending te geven door deze winter te verhuizen naar Willem II. De 22-jarige spits van Charleroi staat bovenaan het verlanglijstje van de club uit Tilburg, waar onze landgenoot Peter Maes de leiding heeft.

Sylla zal zich aansluiten bij een contingent Belgen bij Willem II, dat al wordt vertegenwoordigd door Cisse Sandra, Kyan Vaesen, Boris Lambert en Mickaël Tirpan. Momenteel wordt er onderhandeld over een uitleenbeurt voor de rest van het seizoen, met een optie op een definitieve aankoop.

Sylla, die ooit zijn jeugdopleiding volgde bij Lierse, Standard en FC Torino, heeft het bij Charleroi niet gemakkelijk gehad. Hij staat in de pikorde van de spitsen pas derde, achter topschutters Stulic en Dabbagh.

Willem II heeft met de komst van Sylla een oplossing in huis voor een leegte in de aanvalslinie. Beide spitsen, Kyan Vaesen en Cisse Sandra, kampen momenteel met blessures, waardoor de club met de Belgische jeugdinternational een interessante optie toevoegt.

De overeenkomst tussen Charleroi en Willem II is een uitleenbeurt tot het einde van dit seizoen, waarbij een optie op een definitieve aankoop is inbegrepen. Dit biedt zowel Sylla als de club de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. Mocht de spits zich in de Eredivisie bewijzen, is de kans groot dat Willem II de optie zal lichten en hem definitief vastlegt voor de toekomst.

Bij Charleroi speelde Sylla 37 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer tot scoren kwam. Met zijn transfer naar Willem II hoopt hij zijn talenten verder te ontwikkelen en zijn potentieel ten volle te benutten.