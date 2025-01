Voormalige speler van Standard zwaar in de problemen bij Turkse club: terugkeer naar oude club mogelijk

Denis Dragus, die drie keer werd uitgeleend, verliet Standard afgelopen zomer definitief om naar Trabzonspor te gaan. Nu lijkt een van de clubs waar hij eerder werd uitgeleend, geïnteresseerd te zijn om hem terug te halen.

Denis Dragus is er nooit in geslaagd om zich te vestigen in het shirt van Standard. Ondanks dat hij bepaalde kwaliteiten heeft laten zien, is de aanvaller die in 2019 voor 1,8 miljoen euro werd gekocht van FC Viitrolul er niet in geslaagd zijn trainers aan de Maaskant te overtuigen.

De Roemeense aanvaller werd daarom drie keer uitgeleend. Eerst aan Crotone, vervolgens aan Genoa, dat destijds dezelfde eigenaren had als Standard (777 Partners) had, en vervolgens aan FK Gaziantep, in Turkije.

Tijdens zijn periode bij Gaziantep scoorde Dragus 15 doelpunten in 35 wedstrijden, wat hem na een goed EK 2024 met Roemenië een transfer opleverde naar een grote club in de Turkse competitie: Trabzonspor.

Genoa wil Denis Dragus een nieuwe kans geven

Echter, het seizoen bij Trabzonspor verloopt moeizamer voor Dragus. Hij scoorde slechts twee doelpunten in 19 optredens sinds de start van het seizoen, en de club is niet tevreden over zijn prestaties.

Volgens Italiaanse journalist Nicolo Schira zou Genoa, de club waar Dragus eerder speelde, bereid zijn om hem opnieuw op te nemen en hem een nieuwe kans te geven. De waarde van de 25-jarige aanvaller wordt op dit moment geschat op vier miljoen euro.