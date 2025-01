Genk-speler Zakaria El Ouahdi over gemiste transfer: "Het was een aanlokkelijk voorstel, maar..."

Zakaria El Ouahdi speelt nog voor KRC Genk, terwijl hij afgelopen zomer een mooie transfer had kunnen maken. Hij draaide de knop snel om.

Racing Genk heeft dit seizoen weer een heel goede kern, waarmee het al een hele tijd op de eerste plaats staat. De club heeft zich versterkt vorige zomer, maar vooral, zich niet verzwakt.

Zo was SL Benfica heel geïnteresseerd in Zakaria El Ouahdi. De rechtsachter maakte al heel wat indruk en wou zelf de transfer ook wel maken, alleen zeiden ze bij Genk snel nee. Nadien kon de vleugelspeler de knop wel snel omdraaien.

"Dat heeft alles met mijn opvoeding te maken", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Ik ben niet iemand die rel begint te schoppen op het moment dat iets me niet aanstaat. Ik heb destijds een contract getekend en moet dan ook aanvaarden, wanneer men mij daaraan houdt."

Opvallend hoe goed hij hiermee omgaat. Het is vanzelfsprekend dat spelers zich aan hun contract houden, alleen gebeurt het in de realiteit steeds vaker dat er transfers geforceerd worden.

"Het was een aanlokkelijk voorstel maar toen Genk nee zei, heb ik geprobeerd om dat zo snel mogelijk achter me te laten. Ik ben me blijven focussen op het voetballen zelf. Ook mijn geloof hielp me daarin. Alles is voorgeschreven, wat komt dat komt. Ik moet gewoon blijven doorgaan, dan volgt er wel een nieuwe kans", besluit hij.