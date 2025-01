Eerste 'frats' is een feit: Lamkel Zé begint avontuur bij STVV zoals alleen hij dat kan

Didier Lamkel Zé heeft zijn medische tests afgelegd bij STVV. Op dag één was al duidelijk te merken dat de aanvaller nog niet is veranderd.

Didier Lamkel Zé wordt een speler van STVV. Zo al zijn derde club in de Jupiler Pro League na avonturen bij KV Kortrijk en Antwerp.

Maandag ging hij zijn medische tests afleggen in Sint-Truiden en liet zich al meteen opvallen. De Kameroener kwam aan met een sporttas van... Antwerp

In mei 2021 speelde hij zijn laatste wedstrijd bij The Great Old, en net nu besloot hij om de sporttas van zijn ex-club boven te halen. Zo is 'frats' nummer één bij zijn terugkeer naar België al een feit.

Het doet trouwens denken aan een incident dat hij eerder in zijn carrière al had. Vier jaar geleden verscheen hij, toen hij bij Antwerp speelde, met een shirt van Anderlecht op de Bosuil.

Hij mocht het stadion niet binnen toen. Een sportzak bij de medische tests zal geen drama zijn, maar het is op zijn minst opvallend te noemen.